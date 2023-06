Artikkelen fortsetter under annonsen

Folk vil kunne tenke på det gamle ryktet om at Arbeiderpartiet plasserer sine folk i sentrale posisjoner – det er ingen grunn til å tro det fortsatt er sånn, men folk vil kunne tenke det, kommenterte NRKs Lars Nehru Sand da habilitetsnyheten om Tonje Brenna sprakk.

Et par døgn og en rekke fallende skjeletter senere har Anette Trettebergstuen bekreftet at den yngre generasjonen i høyeste grad holder det gamle Ap-kameraderiet i live. Ingen unnskyldning er god nok for dette; forstår du ikke hva inhabilitet er, har du ingenting som statsråd å gjøre.

Næringslivet, og spesielt deler av næringslivet, er blitt pålagt et stort ansvar for etterlevelse av komplekse lover og regler, om HMS og nå ESG og naturligvis habilitet ved vurderingene vi gjør. Konsekvensene ved feil er store, men næringslivet følger stort sett spillereglene.

Hvorfor trår politikere og spesielt arbeiderpartipolitikere i posisjon til stadig feil? Habilitetsvurderinger er ikke komplekse regler som krever en egen «complianceavdeling». Det er enkle ukompliserte vurderinger bygget på norsk bondevett. Det er altså ikke politikernes mangel på yrkeserfaring som er årsaken.

Arbeiderpartiet har tilsynelatende et kulturelt problem – en kultur som åpner for kameraderi og der ingen sier ifra når noe er galt. Og kulturen ser ut til å overleve tiår etter tiår.

Og det er kanskje ikke så rart – kultur spiser som kjent strategi til frokost – det gjør også ukultur.

