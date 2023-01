Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagligvarebransjen har et system hvor leverandørene til kjedene kan justere prisen to ganger i året: 1. februar og 1. juli. De fleste har vel fått med seg at når prisene justeres denne uken, vil prisene øke kraftig.

Systemet med halvårige prisendringer bidrar til å redusere konkurransen og dermed til at prisene blir høyere til forbrukerne. Dette fordi prisendringene gjelder de fleste leverandører i en varegruppe.

Den enkelte leverandør vet at når den øker prisene, vil sannsynligvis også konkurrentene øke prisene samtidig. Da er prisøkning mindre farlig. Forbrukeren har ingen grunn til å bytte fra Colgate tannkrem til for eksempel Solidox på grunn av prisendringer hvis begge merker øker i pris på samme tidspunkt.

Hvis bransjen ikke hadde hatt disse halvårige prisendringene fra alle leverandørene, ville Colgate-leverandøren måtte være mer forsiktig med å øke prisen fordi de ville være alene om å øke prisen på det aktuelle tidspunktet. Hvis Colgate øker prisen og Solidox-leverandøren holder prisen fast, vil en prisøkning fra Colgate redusere Colgate-etterspørselen.

Hvis derimot Colgate øker prisen og Solidox endrer prisen samtidig, vil en prisøkning ha mindre påvirkning på etterspørselen etter begge merker. Da er det lettere for leverandørene å øke prisene. Det er den samtidige nivåhevningen i prisene fra Colgate og Solidox som reduserer konkurransen.

Dagligvarekjedene har den samme fordelen som deres leverandører. Det er ikke så farlig for den enkelte kjede å øke prisene til kundene etter disse prisforhandlingene. Siden alle kjedene øker prisene samtidig, vil prisnivået mellom de forskjellige kjedene ikke påvirkes. Dermed er det ingen grunn for kundene å bytte butikk. Mat må vi jo ha.

Som en tilleggsbonus for kjedene kommer at noen kunder hamstrer før de annonserte prisøkningene. Da er på en måte hele butikken på tilbud. Kjedene får ekstra salg uten å måtte slå av prisen. Ikke rart at bransjen opprettholder praksisen med to prisøkninger i året.