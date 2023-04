Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsministeren setter søkelyset mot kunstig intelligens i kronikken «Grenser for teknologi» i DN 15. april og maner til internasjonalt samarbeid som kan sørge for at menneskene styrer teknologien og ikke omvendt. Han viser til pågående arbeid i Europarådet (i Strasbourg), hvor han sier Norge vil være en pådriver. Det er vel og bra. Langt viktigere er EU-samarbeidets pågående forhandlinger (i Brussel) om verdens første lovverk for utvikling og bruk av sikker, pålitelig og menneskesentrert kunstig intelligens. EU-landene vil også sørge for at bevisbyrden ved skyldansvar for skader forårsaket av kunstig intelligens skal sikre at skadelidte får adgang til effektiv erstatning på linje med skader forårsaket av alminnelige produkter.

Europakommisjonen legger ikke opp til at rettsakten skal gjøres gjeldende for EØS-landene. Her har Støre og regjeringen en glimrende anledning til å benytte EØS-avtalens handlingsrom, slik at hans ønske om at menneskene fortsatt styrer teknologien, også vil gjelde i Norge.