Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen går i et innlegg i DN 12. april i rette med DNs kritikk i forbindelse med utlysningen av havvindområdet Sørlige Nordsjø II.

I lederartikkelen 4. april argumenterer DN for at det burde vært åpnet for eksport av kraft gjennom hybridkabel for å gjøre prosjektet lønnsomt, i stedet for å tilby en differansekontrakt som er en form for statlig garantert kraftpris for utbyggerne.

Bjelland Eriksen påpeker at også en hybridkabel vil være en form for subsidie.

Denne debatten er høyst velkommen fordi den setter søkelys på kostnadene. Det debatten likevel ikke fullt ut tar opp, er hvordan konkurranse er en driver for lavere kostnader i havvind.

For at havvind skal bli det mange håper det skal bli – et nytt energieventyr i Norge – må det skje med streng kostnadskontroll. Hvis ikke vil norske aktører, som skal bli best i verden på flytende havvind og dermed sikre inntekter og arbeidsplasser, mislykkes. Kostnadskontrollen er det utbyggere som til slutt må sørge for.

Jobben begynner likevel på det politiske nivået.

Rett før påske utlyste regjeringen de to første områdene for havvind i Norge med pressekonferanse og stor mediedekning. En rekke konkurrenter har nå satt seg ned for å finslipe prosjekter og søknader for å få tilslag på feltene ute i havet.

I fjor høst skjedde det noe som fikk langt mindre oppmerksomhet. Stortinget åpnet for det stikk motsatte: Å gå helt bort fra konkurranseprinsippet i havvindutbyggingen. I et vedtak åpnet flertallet for direktetildelinger av havvindprosjekter i forbindelse med elektrifisering av olje- og gassvirksomhet.

Det er mange spørsmål som melder seg, men det viktigste er enkelt og greit: Hvorfor?

Hvorfor skal ikke også elektrifiseringen av sokkelen med havvind skje gjennom konkurranse som på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord?

Sørlige Nordsjø II kan bygges ut som en hybridforbindelse, eller med en differansekontrakt, og begge deler vil være egnet for å få til utbygging.

Også for flytende havvind finnes det alternativ. Utbygging kan finansieres gjennom kryssubsidiering fra regimet med 78-prosent skatt i olje og gass eller med en differansekontrakt.

For den norske skattebetaler vil kostnadene være de samme.

Det som derimot er avgjørende er at det legges opp til at prosjekt blir tildelt i konkurranse. Uten konkurranse påføres skattebetalerne en betydelig høyere kostnad.

På den andre siden av Nordsjøen skal Skottland også elektrifisere petroleumsvirksomheten. Det er nesten som et speilbilde av den norske virkeligheten. Også skottene har ambisiøse dekarboniseringsmål i olje og gass, med et mål om 50 prosent kutt i utslippene fra produksjonen av olje og gass innen 2030.

På ett viktig område brister likevel speilbildet. Skottene har utlyst en skikkelig konkurranserunde. Nylig fikk en rekke aktører, med og uten egen oljeproduksjon, muligheten til å utvikle områder for havvind som skal forsyne petroleumsinstallasjonene med kraft.

Vil dette sakke tempoet i prosessen, som mange er opptatt av?

Skottene løser dette ved å utforme søknadsprosessen på en måte som gjør at man sparer tid.

Norge blir ikke best ved å skjerme seg mot konkurranse, heller ikke på dette området. Vi bør se til Skottland.

