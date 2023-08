Artikkelen fortsetter under annonsen

«Alle i denne bransjen vet at det er importvernet som er årsaken til høye priser og mangel på alternativer, men det er de færreste som sier det høyt», sier Bunnpris-arving Christian Lykke til Dagens Næringsliv 29. juli.

Grunnen til at de færreste sier det høyt, er at det ikke stemmer.

Det som derimot stemmer er at handelens oppgave er å hente ut så mye som mulig av betalingsviljen og -evnen til folk flest. Og det er en ærlig sak. Det er selve funksjonen handelen har. Hvis dagens kjøpmenn ikke gjør det blir de erstattet av noen som gjør det.

Dette gjør altså norske kjøpmenn, på linje med kjøpmenn i for eksempel Tyskland eller Polen, noe som resulterer i at matprisene i Tyskland er 50–60 prosent høyere enn i Polen. Og at de i Danmark er 30 prosent høyere enn i Tyskland. Hvorfor? Fordi kjøpekraften i Tyskland er betydelig høyere enn i Polen og fordi den er enda høyere i Danmark.

Dette til tross for at alle de tre landene har felles jordbrukspolitikk og til tross for at det ikke finnes noen handelsrestriksjoner mellom landene. Det er ingen toll av noe slag – det er fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital.

Prisene på mat gjenspeiler kjøpekraften. Det finnes ikke noe billignirvana. Man trenger ikke å være arving for å forstå disse relativt enkle sammenhengene.

Det eneste som ville skjedd hvis man fjernet importvernet, er at maten ville bli produsert i land med lavere kostnader. Prisene ville lynraskt tilpasset seg kjøpekraften i Norge. Den er høy.

Det ville skjedd én ting til, forresten: Lønnsomheten i norsk dagligvarehandel ville fått seg en skikkelig trøkk, fordi dette vil åpne det norske markedet for aktører som får Norgesgruppen til å se ut som en liten pølsebod.

Det er for øvrig nettopp derfor alle norske dagligvarekjeder integrerer seg bakover fra morgen til kveld – for å unngå brysom konkurranse.

