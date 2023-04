Artikkelen fortsetter under annonsen

Steinar Juel i Civita synes å legge til grunn at Høyre har bundet seg til den færøyske modellen (innlegg i DN 17. april). Det er ikke riktig. Høyre har derimot tatt til orde for at vi bør ta oss bedre tid i lakseskatt-saken, og at flere modeller bør utredes og vurderes.

Et naturlig utgangspunkt kan være en videreutvikling av dagens norske produksjonsavgift, og gjøre den mer (netto) inntjeningsavhengig. En annen løsning kan være en norsk variant av den færøyske modellen, eller andre modeller som f.eks. kan være overskuddsbasert, slik næringen selv har bedt om.

Som mange andre samfunnsøkonomer synes Juel å mene at det bør ligge til rette for å innføre en godt innrettet, nøytral grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Regjeringens forslag til Stortinget er imidlertid hverken godt innrettet eller nøytralt.

Problematikken er tatt opp grundig i høringsrunden. Her er det pekt på at innføringen av en egen skattesone (sjøfasen) i en isolert del av verdikjeden, vil gi betydelige internprisingsutfordringer med påfølgende behov for offentlige kontrollsystemer. Forslaget innebærer også innføring av et todelt skattesystem (bunnfradrag), som vil gi sterke økonomiske incentiver til endring av selskapsstrukturer.

Det er blant annet også vist til negative konsekvenser ved at positiv og negativ grunnrenteinntekt blir behandlet forskjellig skattemessig, og at modellen kan gi negative effekter på utviklingstillatelsesordningen.

Norsk havbruk er verdensledende og har et stort potensial for videre vekst og utvikling. Samtidig er den en av de største distriktspolitiske suksessene de siste tiårene. Det har vi fått til med den gjeldende ordningen med produksjonsavgift og gjennom auksjoner av tillatelser, som kan ses på som en type grunnrentebeskatning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyre mener det er grunnlag for at næringen kan betale mer, men dette må skje på en måte som kan sikre videre vekst og utvikling i næringen. Høyre har takket ja til samtaler om lakseskatten på Stortinget, men vi har samtidig sagt at regjeringens forslag hverken vil tjene fellesskapet, næringen eller distriktene hvor verdiene skapes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.