Det er ikke grenser for «problemer» Eva Grinde ser fra sitt kontor i hovedstaden, og det finnes heller ingen grenser for nidkjærheten i å «shame» olje- og gassnæringen i kommentaren «Næringslivet skriker heldigvis etter vanlige (arbeids-) folk». Det skjer på tross av følgende:

Først tar overskuddene og sysselsettingen fra denne næringen oss økonomisk trygt gjennom finanskrisen for 15 år siden.

Deretter finansierer sparepenger generert av industrien alle de kostbare pandemitiltakene.

Underveis bidrar næringen til sysselsetting i distriktene, for det er der oljearbeideren bor. Lønnsomme, interessante og fremtidsrettede jobber med høy aktivitet, mens man forbereder seg på at havvind, hydrogenproduksjon, solkraft, batterifabrikker og mange andre grønne energiløsninger virkelig skal ta av.

Det er full sysselsetting som bekymrer Eva Grinde i sin kommentar 16. februar, hvor hun skriver at «ideen om et oljesmurt grønt skifte fremstår mer overtroisk enn noen gang». Langs kysten puster man imidlertid lettet ut og ser høy sysselsetting som et gode. Det betyr arbeidsplasser i Norges største eksportnæring – olje og gass – og nest største – oljeservice – gjennom mange år.

Skjer dette på bekostning av omstilling og ny energi?

Nei, for oljeoppdragene er broen mot fornybarfremtiden. Jeg inviterer derfor Grinde til en studietur til Forus (det er et industriområde) hvor hun kan få besøke bedrifter som driver med innovative lavutslippsløsninger, grønne energitransformasjoner og introduserer disruptive teknologier og forretningsmodeller. Sett av en uke minst – for hvis vi tar én time på hvert sted rekker vi riktignok bare de 30 mest spenstige initiativene.

Hvis ikke det er nok, får vi ta turen nedover Jæren og innover Ryfylke, pluss Tananger og Dusavika. Er hun fortsatt ikke overbevist, vil sikkert mine næringsforeningskolleger i Kristiansand, Haugesund og Bergen også vise henne rundt.