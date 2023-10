Artikkelen fortsetter under annonsen

Men vi mener at det viktigste spørsmålet ikke er besvart: Hvilket problem skal den nye loven løse?

Om man vil lønnsomheten i bransjen til livs, er det bare å lese regnskapene: Lønnsomheten i bransjen har falt kraftig etter salærreduksjonene i 2020.

Forbrukerrådet hevder også at det er splid i næringen. Det kan vi avkrefte. Finans Norges inkassomedlemmer er enige om kreditt som en økonomisk bunnplanke i samfunnet, og at den fungerer kun hvis alle kan gjøre opp for seg. Dette handler selvsagt om å få betalt for produktet som selges, men også om den grunnleggende tilliten mellom kjøper og selger.

Vi mener Forbrukerrådet gjør klokt i å rette oppmerksomhet mot gode tiltak. For eksempel:

Hvordan de som skylder penger kan få bedre oversikt, slik at de kan betale de viktigste regningene først. Inkassobransjen jobber derfor aktivt med å etablere en portal for dette.

Hvordan flere krav kan løses før de sendes til Namsmannen, slik som våre medlemmer selv har vedtatt i sin bransjenorm for utenrettslige gjeldsordninger.

Enda bedre inkassorådgivere gjennom våre medlemmers prosess med autorisering.

Det er viktig at inkassodriften skjer på profesjonell og riktig måte. Derfor jobber vi med mål om å alltid sette forbrukernes beste interesser først. Her bør Forbrukerrådet og næringen kunne samarbeide om gode løsninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.