Rokkans kommentarer viser at hun ikke forstår symbolikken i SL72-skoens enorme betydning for israelske utøvere og samfunn, spesielt etter 7. oktober, skriver forfatteren. Her er modellen Bella Hadid, som først var med å relansere SL72-sneakeren fra Adidas.

Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters/NTB