Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra Rogaland får vi høre at det er der norsk verdiskaping skjer. Regionens viktigste næringer er landbruk, olje og gass.

Landbrukssubsidiene øker jevnt og trutt, for å fordeles på stadig færre bønder. Støtten utgjør mer enn inntektene de melder inn som skattegrunnlag. Og det på tross av at næringen også er beskyttet av tollmurer, som tillater urimelig høye priser til forbrukerne.

Olje- og gassnæringens investeringer til leting og utbygging subsidieres med 85 prosent.

Under koronapandemien foreslo Solberg-regjeringen å styrke investeringsincentivene. Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for ytterligere mer-subsidiering. Siden har Støre-regjeringen forlenget ordningen, selv om begrunnelsen er borte.

Resultatet er at oljeselskapene investerer så Rogaland renner over og Norges Bank må kjøle ned økonomien med økte renter. Det betaler alle låntagere for. Enda mer betaler de som mister jobbene sine over hele landet.

Skal vi tro på FNs klimaanalyser, så kan regjeringen velge mellom å fortsatt fyre oppunder arbeidsmarkedet i Rogaland eller dempe satsingen på at fremtidige bidrag til global oppvarming blir lønnsomme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv ikke rogalandsstemmer er verd prisen vi alle må betale om de velger feil.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.