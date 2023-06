Artikkelen fortsetter under annonsen

La meg begynne med sitater fra Statistisk sentralbyrå og Oslo kommunes statistikkbank.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,41 barn per kvinne i 2022, det laveste som noen gang er målt.

Sterkest vekst forventes det blant de over 80 år, med om lag en dobling fra 2022 til 2040. Dette skyldes at dagens befolkning i disse aldersgruppene er de små mellomkrigskullene, mens det etter hvert er de store etterkrigskullene som blir gamle.

Om lag 48 prosent av husholdningene ved begynnelsen av 2022 besto av kun én person. Videre besto om lag 28 prosent av husholdningene av to personer og 24 prosent besto av tre personer eller flere.

Når vi planlegger byen for de neste tiårene må vi ta denne informasjonen på alvor. Det er behov for å tenke nytt om hvordan vi møter den demografiske utviklingen. Det er behov for et mangfold av boligløsninger, som møter den kommende etterspørselen.

Jeg opplever at eiendomsaktørene skjønner dette, men har politikere og byråkrater tatt dette innover seg?

Vi kan altså forvente oss negativ vekst i barnebefolkningen og høy vekst av eldre. I mitt arbeid som leder av byutviklingsutvalget i Oslo bystyre registrerer jeg at det er mye tiltak for barnefamilienes behov, men har vi da rett fokus? Vi skal selvfølgelig fortsatt legge til rette for barn og unge, men hva med de eldre og de single?

Svaret må være å bygge flere boliger tilpasset eldre, da tenker jeg ikke på omsorgsboliger eller sykehjem, men vanlige boliger tilpasset eldres behov. Vi må tilrettelegge for gode boligprosjekter som bidrar til en sømløs overgang fra enebolig til leilighet for eldre.

Hvis vi kan legge til rette for at friske «unge» pensjonister flytter fra sine ene- og flermannsboliger og store leiligheter til lettstelte sentralt plasserte boliger så vil det frigjøre mange boliger som unge familier ønsker seg. Skal vi få til dette må vi ta noen grep.

Vi må oppheve forbudet mot små leiligheter og skrote leilighetsnormen. Å beholde leilighetsnormen stenger dørene for flere nytenkende prosjekter som bidrar til å løse boligkrisen i Oslo.

Bølgelengden borettslag er et boligprosjekt med seniorboliger som Obos har utviklet i samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg. Boligene har gode fellesarealer og møteplasser for beboerne, og fokus er sosiale aktiviteter og trygge rammer for disse. Fellesarealene betjenes av husverter med helsefaglig bakgrunn fra Diakonhjemmet Omsorg, og er bemannet fra morgen til kveld.

Prosjektet har til sammen 61 boliger, og Obos opplyser at de hittil har solgt 17 boliger. Ingen av 4-roms leilighetene er blitt solgt, og det har vært tydelig gjennom prosjektets tidlige fase at behovene til beboerne i denne aldersgruppen tilsier mindre leiligheter og heller et ønske om gode, velutformede fellesarealer. De etterspurte boligene har en størrelse på mellom 45–70 kvadratmeter, da er det ikke klokt å tvinge gjennom normens krav om store leiligheter.

Obos ønsker å bygge flere prosjekter med seniorboliger i Oslo, men størrelsen på boligene må tilpasses målgruppen og livsfasen. For å få til dette vil det være avgjørende at kommunen revurderer bruken av leilighetsfordelingsnormen som standard i hele Oslo.

Det er viktig å ha visse standarder for kvalitet på boligene, men det bør også være rom for variasjon, fleksibel utforming og skjønn i vurderinger av boligprosjekter der området, målgruppe og formål vektlegges i hvert enkelt prosjekt.

Bofellesskap og aldersvennlige boliger skaper inkluderende bomiljø, motvirker ensomhet og bidrar til at eldre kan bo hjemme lengre under trygge og verdige forhold. I tillegg frigjør det større boliger for familier i Oslo, og det trenger vi.

Vi kan ikke glemme de unge menneskene heller. De vil mye heller eie en liten, men fin leilighet enn å leie en stor og dyr en. Vi trenger nytenkende måter å løse boligmangelen på, og en langt mer dynamisk og bærekraftig boligutvikling. Byens leilighetsnorm gir dessverre ikke disse unge sjansen de fortjener og tilrettelegger ikke for nye boformer for eldre.

Mangfold av boliger og folk er essensen av en blomstrende storby. La oss åpne opp boligmarkedet for alle – fra de unge til de gamle!

