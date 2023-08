Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansdepartementet har i årevis drevet en nettbasert kalkulator for beregning av forsinkelsesrenter. Renten er relevant i nærmest alle saker der det er snakk om betaling av penger, og beregningen av den er en åpenbar forutsetning for å vite hva du kan kreve eller må betale. I juni ble kalkulatoren avviklet i det stille. Det kan i praksis få svært uheldige konsekvenser.

Forsinkelsesrenter er i sin simpleste form lovens «straff» for den som ikke betaler for seg i tide. Enten det er i forbindelse med en enkel faktura eller etter en dom i retten. På samme måte som du kan kreve å få det beløpet du har krav på – kan du også kreve forsinkelsesrenter for eventuelle forsinkelser i betalingen. I noen saker kan det utgjøre et betydelig beløp.

Problemet med at kalkulatoren er fjernet, er at det blir vanskeligere å beregne de skyldige beløpene. Mange opplever beregningene som kompliserte. Det er fordi forsinkelsesrenten regnes ut fra styringsrenteprosenten pluss åtte prosent i året og oppdateres to ganger i året. På regjeringens nettsider har det alltid vært lettvint å finne frem til riktig rente. Frem til avviklingen i sommer, har aldri beregningen vært et tema.

Målet bør være at krav blir gjort opp så riktig og effektivt som mulig. Hvis ikke skyldner eller kravshaver er sikre på hva som er riktig endelig beløp, vil det i praksis kunne føre til uheldige konsekvenser.

Avviklingen kommer derfor ingen til gode. Det vil både være vanskeligere for den som har et krav å vurdere hvorvidt saken er verdt å ta videre, samtidig som det vil være vanskeligere for skyldneren å være sikker på når beløpet er endelig gjort opp. Sistnevnte risikerer da å sitte med unødvendig inkassogebyrer eller betalingsanmerkninger.

Det er viktig at partene slipper å måtte enes om størrelsen på forsinkelsesrentebeløpet. Uenigheter kan føre til enda flere komplikasjoner og unødvendige tvister. Ingen tilgjengelige kalkulatorer har samme notoritet som regjeringens kalkulator. Å satse på egne beregninger eller ikke-verifiserte kalkulatorer, kan derfor være en risikosport i seg selv.

Hvorfor kalkulatoren ble fjernet er vanskelig å forstå og vi sitter igjen uten noen forklaring. Særlig sett i lys av de mange endringene i styringsrenten de siste årene. Det fører til en varierende forsinkelsesrente og dermed stadig nye rentesatser å måtte ta stilling til.

