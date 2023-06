Artikkelen fortsetter under annonsen

I dagens dynamiske og bevisste verden er det å støtte mangfold og inkludering ikke bare et valg; det er et imperativ. Å unnlate å omfavne disse verdiene kan få alvorlige konsekvenser for enhver bedrift, slik vi nettopp så med Thon hotell. La meg være helt direkte: Å ignorere Pride kan ødelegge merkevaren din.

– Likevel har noen norske bedrifter valgt å lukke øynene. Ved å unnlate å vise støtte, fremmedgjør de ikke bare en betydelig del av ansatte og potensielle kunder, men risikerer også å ødelegge merkevarens omdømme. I en tid der jobbsøkere aktivt søker bedrifter som stemmer overens med deres verdier, blir likegyldighet til Pride oppfattet som en høylytt uttalelse om ekskludering. Sosiale medieplattformer blir slagmarker, som summer av tilbakeslag og skuffelse fra både LHBTQ+-individer og deres allierte. Alle kjenner noen fra LHBTQ-miljøet, og sjansen er derfor stor for at du blir eksponert for negativt innhold rettet mot en bedrift.

Når en merkevare unnlater å støtte Pride, reagerer folket. Reaksjonene er ikke begrenset til sosiale medier; det smitter over i fysiske samtaler, og resulterer i negative diskusjoner om bedriftens mangel på gode verdier.

La oss være klare: Å stå på feil side av historien er ikke et alternativ. Å omfavne stolthet er ikke bare en handling av solidaritet; det er en forretningsmessig nødvendighet. Bedrifter som støtter Pride og LGBTQ+-fellesskapet skaper sterkere tillit med sine ansatte.

Ta et standpunkt, og omfavn mangfold. Det er dette employer branding i stor grad handler om.

