En enslig sosialhjelpsmottager fikk utbetalt 228 kroner dagen, eller 6850 kroner måneden, før SV i forhandlinger med regjeringspartiene fikk økt sosialhjelpssatsene med ti prosent. De færreste klarer å dekke grunnleggende behov som mat og klær på så lite. Ifølge Sifos referansebudsjett har en kvinne på 45 år som bor alene et minimumsforbruk på 11.623. Bankene tar utgangspunkt i de samme satsene ved beregning av lån.

Selvsagt må vi gjøre mer for å få flere i jobb. Men sosialhjelpsmottagere kan ikke bare velge mellom å motta sosialhjelp eller å jobbe. Noen må søke om supplerende stønad ved siden av jobb. Andre har behov for sosialhjelp for å komme over en kneik i livet. Sosialhjelpsmottagere er forskjellige, men har en vanskelig økonomisk situasjon til felles.

En rapport fra Fafo viser at 41 prosent i matkø hos Frelsesarmeen i fjor høst, var sosialhjelpsmottagere. Sosialhjelp var den vanligste stønadsformen blant Frelsesarmeens besøkende i Sarpsborg og Drammen. Stønaden er rett og slett for lav til å leve av. Det blir ikke attraktivt å oppsøke Nav for folk som ikke greier seg økonomisk med økningen SV har fått på plass, men fattigdomsstresset kan bli noe mindre belastende. Mye kan rakne når endene aldri møtes.

DN bommer også med påstanden om at barnetrygd ikke bekjemper fattigdom. Nedgangen i barnefattigdommen i 2021 kom blant annet som følge av økningen i barnetrygden for de yngste barna, som KrF fikk gjennomslag for.

Barnetrygd er universell og ubyråkratisk og sikrer unger nødvendigheter som bukser og brød når foreldrenes inntekt varierer. Det er en økonomisk omfordeling direkte til grupper som vi vet har høye utgifter, nemlig barnefamilier. Unicef og Redd Barna peker på barnetrygd som et svært effektivt tiltak om målet er å bekjempe barnefattigdom. Det bør DN ta til seg.