Nevromangfold Norge (NevNo) forsøkte i begynnelsen av januar å få publisert en kronikk i Dagens Næringsliv etter at D2 3. januar publiserte en artikkel – «Kan en type nesespray hjelpe autistiske personer med sosiale ferdigheter?» – der de roste Daniel S. Quintanas forskning, som fokuserer på å utsette autister for hormonell eksperimentering for at disse skal oppleves «mindre vanskelige» for sine omgivelser. Nevromangfold Norge fikk ikke svar på denne kronikken før gjentatte purringer i midten av februar, der man fra DNs side hadde bestemt at man ikke ønsket å gi spesielt mye plass til et tilsvar rundt den opprinnelige artikkelen de publiserte, fra den marginaliserte minoriteten det handler om. NevNo forsøker derfor en gang til, denne gangen svært kort.

Quintanas forskning er kontroversiell, og mildt sagt etisk problematisk. At autismeforeningen (AF) stiller seg bak forskningen hans, er ikke et bevis på brukermedvirkning fra hverken Quintanas eller AFs side – men ettertrykkelig bevis på at ingen av de bryr seg spesielt mye om autister og deres livskvalitet. Fokuset befinner seg, som alltid, på hvordan livet vil bli så mye enklere for alle de som befinner seg rundt autistene dersom vi bare endres nok – denne gangen i form av noe som nærmer seg hormonell lobotomering, og hvis alt går som Quinatana håper – i kombinasjon med autistisk konverteringsterapi (anvendt adferdsanalyse).

Når er det vår tur til å bli sett og hørt? Når er det vår tur til å motta like mye respekt som ikke-autister er så privilegerte å kunne ta for gitt?