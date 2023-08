Artikkelen fortsetter under annonsen

Representanter for Statens kartverk advarer mot innføringen av Åpne data-direktivet («ODD») i et intervju i DN 21. august. Direktivet er en av de rettsakene som for tiden er under behandling i det såkalte Viderebruksutvalget, som skal levere en NOU med et lovforslag den 1. juli 2024.

Intervjuet i DN inneholder noen feil i fremstillingen av direktivet, som vi finner grunn til å rette opp.

For det første er det ikke slik at direktivet tvinger noe offentlig organ til å dele data som kan sette nasjonal sikkerhet i fare, eller som for øvrig er følsomme. I direktivet Artikkel 1 nr. 2 d) er det klare unntak, blant annet av hensyn til nasjonal sikkerhet (dvs. statens sikkerhet), forsvar eller offentlig sikkerhet, immaterielle rettigheter, og fortrolige forretningsopplysninger.

Bestemmelsene i direktivet får heller ikke anvendelse på deling av data om kritisk infrastruktur. Dette innebærer at offentlige organer ikke vil bli pålagt å dele slike data.

For det andre skal innføring av direktivet skal bare gjelde for data som kan gjøres fritt tilgjengelig. Dette gjenspeiler et viktig prinsipp både nasjonalt, og i EUs datapolitikk, nemlig at det offentlige skal «dele kva de kan og skjerme hva de må». Det er ingenting i ODD som hindrer anvendelsen av dette prinsippet i Norge.

ODD er i alle vesentlige henseende en ny versjon av det såkalte Viderebruksdirektivet som ble vedtatt i 2003 og revidert i 2013. Det meste av ODD er derfor allerede er implementert i norsk lov gjennom offentleglova.

De eneste dataene EU nå pålegger landene å dele åpent, er angitt i en delegert forordning gitt av EU med hjemmel i ODD. Dataene som er angitt i denne forordningen er klart spesifisert og er basert på mange års konsultasjoner med medlemslandene – inkludert Norge.

Målet her er at alle land i Europa tilgjengeliggjør de samme typer data som har høy verdi for næringsutvikling. Ingen av disse datasettene anses å kompromittere medlemslandenes sikkerhet.

Dataforvaltningsforordningen («DGA») er en annen rettsakt som Viderebruksutvalget behandler. Denne er ikke nevnt i intervjuet i DN. DGA er vedtatt for å regulere deling av data som er beskyttet av hensyn til personvern, immaterielle rettigheter, bedrifts- og forretningshemmeligheter osv., og som innehas av det offentlige. All deling av slike data er frivillig for hvert enkelt offentlige organ, og det gjelder strenge regler for deling. Det er derfor selvfølgelig slik at nasjonal sikkerhet har forrang i spørsmål om deling av slike data.

Hverken ODD eller DGA kan tvinge norsk offentlig sektor til å dele data som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Sikkerhetsloven vil alltid ha forrang fremfor regler om deling av informasjon, på samme måte som GDPR har mht. deling av personopplysninger.

Det er – slik som i dag – opp til det enkelte organ som deler data, å foreta risikovurderinger og bestemme hva som skal unntas som sikkerhetskritisk informasjon i henhold til prinsippet «del hva du kan og skjerm det du må».