Marcus Hagedorn skrev et innlegg i gårsdagens DN der han angrep alt og alle, inkludert undertegnede. Jeg har ingen problemer med å bli kritisert eller å ha tatt feil, men jeg ønsker i så fall å forstå hva som faktisk kritiseres.

Konkret kritiserer Marcus Hagedorn meg for tre feil jeg gjør. For det første ignorerer jeg «en forsterkende effekt av offentlig forbruk». For det andre «forutsetter teorien [min] at man tar hensyn til alle fremtidige effekter på fastlands-BNP, i stedet for å anvende Okuns lov». For det tredje tar ikke teorien min hensyn til episoder med høy inflasjon.

På det første punktet er jeg usikker på hva som menes. På det andre punktet virker det som om jeg kritiseres for å bruke en spesifikk teoretisk modell jeg aldri har beskrevet. På det tredje punktet har jeg problemer med å forstå relevansen.

Han påpeker senere at «uvitenhet om den internasjonale forskningen ser ut til å være kjernen i problemet».

Jeg tror det er mer fruktbart om Marcus Hagedorn legger fram hvilken forskning han mener overses og som er relevant for dagens situasjon. Opplys oss! Hva sier den? Og hvordan er den relevant for utformingen av politikk i Norge i dag?