I sitt svarinnlegg til oss 20. oktober ber Ole-Andreas Elvik Næss oss om å være «åpne» om de faktiske problemene med formuesskatt på arbeidende kapital. Han vil at politikerne får «muligheten til å gjøre formuesskatt bedre». Å be om mer åpenhet om formuesskatt er et merkelig ønske. Et Google-søk på «formuesskatt på arbeidende kapital» gir drøye tretten tusen treff. Mange er innlegg fra bedriftseiere og bedriftsorganisasjoner som ramser opp en rekke problemer: Formuesskatt på arbeidende kapital tapper bedriftene for investeringskapital, gjør eieren til en belastning for selskapet, skaper konkurransevridning, bremser gründere fra å vokse, og jager dyktige norske bedriftseiere ut av landet.

Heldigvis har vi mange politikere som setter seg inn i utfordringene. De besøker bedrifter, stiller spørsmål og lærer.

Utfordringen er altså ikke mangel på åpenhet. Utfordringen er at dagens regjering mangler vilje eller evne til å lytte og forstå hvordan virkeligheten ser ut og oppleves for norske bedriftseiere. Det er alvorlig. Dialogen bryter sammen før den har begynt. Det avler hverken gode analyser eller god politikk.

Elvik Næss har dessverre heller ikke lyttet når han skriver at man må være «forsiktig med hvilken skatt man ønsker seg.» Nei, vi har ikke bedt om at utlendinger skal ilegges formuesskatt. Vi ønsker å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital for norske bedriftseiere.

Og dessverre, en økning av bunnfradraget til 13 millioner kroner, som Elvik Ness forslår, vil ikke løse problemene beskrevet over. Såpass åpne må vi være.