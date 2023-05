Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg viser til Eva Grindes kommentar lørdag 13. mai i DN, hvor hun i lys av mediesaken om professor emerit Esben Esther Pirelli Benestad spør om Universitetet i Agder (UiA) holder seg med «pynteprofessorer». I tillegg til å svare et rungende «nei» på Grindes spørsmål er det også flere merknader å komme med til kommentarens innhold.

Ja, det var «stor stas» da Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås ved Universitetet i Agder ble Nordens første sexologiprofessorer. Det unge fagmiljøet var under oppbygging og i god gang med å belyse viktige spørsmål og problemstillinger knyttet til sexologifaget.

UiA var stolte av at vi hadde to kompetansepersoner lokalt på Agder som i over ti år hadde drevet det som fortsatt er Norges eneste sexologiutdannelse, og som av en komité med eksterne professorer ble funnet verdige professortittelen. De ble oppfordret til å søke, slik vanlig karriereutvikling på universiteter tilsier.

Grinde mener det skurrer når de som var førstelektorer ble vurdert til professorkompetente. Hadde hun undersøkt dokumentene ville hun sett at de også ble vurdert i forhold til kravene for førsteamanuensis, så det alternativet var også tilgjengelig for sakkyndig komité.

Grinde påstår videre at det er en «nesten ubrutt regel» at man må ha doktorgrad for å bli professor. Det er ikke riktig i dag, var enda mindre riktig i 2011 da Pirelli Benestad og Almås søkte og gir leseren et skjevt bilde av hva denne saken dreier seg om.

For det første – det er ingen regel som sier at man må ha doktorgrad. Og dessuten var de to langt fra alene om å mangle doktorgrad. Nettavisen Khrono kjenner sektoren godt og har gjort de nødvendige undersøkelsene. De fant at 13 prosent av norske professorer, 436 i tallet, ikke hadde doktorgrad den gang.

Det er riktig som Grinde skriver at Pirelli Benestad og Almås søkte om opprykk i samme sak, men hun burde fått med at de ble vurdert individuelt av komiteen. Ingen «2 for 1», som kommentaren etterlater inntrykk av.

Grinde stiller videre spørsmålstegn ved hvorvidt det er slik at de «store breddeuniversitetene» som NTNU og UiO har andre krav for å bli professor enn de mindre. Dette faller på sin egen urimelighet, all den tid vi i sektoren følger de samme kravene og kjører de samme fagfellestyrte prosessene med eksterne komitémedlemmer for professoropprykk.

UiA får også merkelappen «selvrettferdige» av DNs kommentator, da vi i pressen skal ha påstått å ha gjort alt etter boken. Tvert imot! Vi har i både VG, Khrono og Fædrelandsvennen tatt åpen selvkritikk på avvik fra egne retningslinjer og manglende arkivering av korrespondanse i 2011. Vi lærer, men står for at konklusjonen likevel var korrekt og lovlig.

Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås har ikke vært «pynteprofessorer» for UiA. Som professorer i sexologi er de tvert imot internasjonalt anerkjent med flere utmerkelser innen sitt fagfelt.