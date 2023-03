Artikkelen fortsetter under annonsen

I artikkelen skaper DN et inntrykk av at regjeringen har brutt sine skatteløfter overfor næringslivet – noe som er helt feil. Vi anbefaler DN å lese Hurdalsplattformen, som er tydelig på at selskapsskatten skal holdes på 22 prosent, aksjerabatten settes til 20 prosent og bunnfradraget på formuer økes.

Dette lovet vi da vi utformet plattformen, og status i dag er 22 prosent selskapsskatt, 20 prosent aksjerabatt og økt bunnfradrag på formuer.

Denne regjeringens ambisjon er å skape et mer rettferdig og omfordelende skattesystem. I den situasjonen vi er i nå, er det ingen planer om generelt økte skatter ut over det vi allerede har varslet.