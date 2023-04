Artikkelen fortsetter under annonsen

Mye er sagt og skrevet om USAs «Inflation Reduction Act» (IRA), og hvordan europeiske og norske myndigheter skal opptre i møte med denne for å sikre vår konkurransekraft og unngå investeringslekkasje til USA.

Svein Tore Holsether

Kanskje det viktigste å forstå med IRA, er formålet: USA vil takle klimakrisen og derfor bygge ut verdikjedene som trengs for å kutte klimautslippene, samtidig som de gjør seg uavhengig av Kina for å få det til.

Det legges opp til en enormt ambisiøs plan for å realisere begge deler på kort tid. Derfor er også incentivene til næringslivet så tydelige. Dette skal skape arbeidsplasser og drive frem teknologiutvikling.

Det betyr ikke at bedriftene skal skjermes fra risiko og ansvar, men USA har forstått at ingen private aktører vil ta det første steget, hvis det samtidig medfører at man reduserer egen konkurranseevne.

Så ja, det er snakk om overføringer fra det offentlige. Men samtidig er det en investering for å unngå en godt varslet klimakatastrofe, og sikre fremtidig industri og konkurransekraft. I tillegg utløser det privat investeringskapital.

Det er bra Europa og Norge nå vurderer hvordan vi kan ta en enda sterkere rolle i klimakampen – også om egeninteressen for å opprettholde konkurransekraften til vår hjemlige industri er en del av motivasjonen. I EU og Europas hovedsteder jobbes det intenst med Green Deal Industrial Plan – et svar på hvordan unionen skal sikre europeisk konkurransekraft gjennom egne virkemidler, derunder regulatoriske tilpasninger, finansiering, kompetanse og handel.

Et av forslagene går ut på å innføre mer fleksible statsstøtteregler og opptrapping av grønne subsidier blant EUs medlemsland.

Tilpasningene av statsstøtteregelverket vil gjøre det enklere for EUs medlemsland å støtte fornybar energi, og vil gi større handlingsrom for norske myndigheter. Likevel ser vi ikke at det som ble presentert fra kommisjonen alene gir de nødvendige rammebetingelsene for hvordan vi sikrer grønn omstilling i industrier som vår.

Bruker vi pengene godt nok?

Norge bruker allerede store summer på grønn omstilling, og det samme gjør Europa. Debatten bør derfor handle om hvordan vi sikrer at midlene vi bruker, gir resultatene vi trenger. Hvordan vrir vi den offentlige pengebruken til å nå klimamålene, eksportmålene og sysselsettingsmålene våre samtidig?

Regjeringen satser for eksempel store summer på prosjektrettet støtte gjennom Grønt industriløft. Her kan store og små bedrifter komme med sine prosjekter for å få dem vurdert, evaluert og kanskje støttet i form av egenkapital, statlige lån, garantier og annet. Men er det rett oppskrift, når målet er massiv grønn omstilling av hele samfunnet i høyest mulig tempo?

Når utfordringen er å ta i bruk og oppskalere klimateknologi, ikke å utvikle den?

De teknologiske løsningene finnes, men er for dyre å ta i bruk. Markedet trenger rammebetingelser som plasserer grønt på linje med grått i markedet. La oss heller bruke vår egen erfaring om hva som gir resultater, til å finne den rette oppskriften på det grønne skiftet i Norge.

Elbil-fordelene er et godt eksempel. Det var ikke prosjektplaner om å kjøpe elbil, søknadsprosesser og eventuell innvilgelse av et visst støttebeløp som gjorde Norge til verdens ledende elbil-marked. Det fungerte fordi fordelene var enkle og forutsigbare: Man slapp engangsavgift, moms, bompenger og parkeringsutgifter. Strøm var billigere enn bensin. Det var mulig å kjøre forbi køen. Selv før Tesla ankom markedet, var det attraktivt.

Selv om elbil-fordelene nå er mindre, fortsetter de å ta markedsandeler, fordi elbilen har vist seg å være overlegen teknologisk.

Leterefusjonsordningen for petroleumssektoren er et annet eksempel på en ordning som har virket godt. Ved å redusere terskelen for å gjøre investeringer som er høye, men som kan ta lang tid før de kaster av seg, sikrer man økt konkurranse og aktivitet på sokkelen.

Felles for elbil-fordelene og leterefusjonsordningen, er at de er universelle og forutsigbare, samtidig som de forutsetter egne investeringer og risiko. Den tenkningen bør Norge ta med seg når vi skal finne våre løsninger for en ny global konkurransesituasjon.

Verden har endret seg, da er det ingen skam å erkjenne at også virkemidlene må endres. Det som trengs, er forutsigbare rammebetingelser og treffsikre virkemidler. Midlene bør brukes der de gir mest effekt.

Norge trenger ikke delta i et subsidiekappløp, men vi bør delta i kappløpet for planeten og fremtidens industri og verdiskaping.

