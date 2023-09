Artikkelen fortsetter under annonsen

I et svar til mitt debattinnlegg 21. september skriver Gry Nergård i Finans Norge at det nesten ikke kan bli enklere å bytte bank. Det stemmer ikke.

Byttebarrierer handler ikke bare om tekniske løsninger, slik Finans Norge forsøker å fremstille det som. Byttebarrierer handler også om hvor mye tid kunden må bruke for å orientere seg i markedet. For å bytte bank må kunden bruke tid på informasjonsinnhenting og forhandling, i tillegg til de praktiske og tekniske detaljene.

Et hovedproblem for bankkunden er at det er vanskelig å finne det beste tilbudet i markedet. Det er riktig som Nergård sier at man kan gå inn på Finansportalen.no, men denne tjenesten gir bare oversikt over bankenes listepriser. Det er utbredt med individuell prising av boliglån, så hva de faktiske rentene er, kan man ikke finne informasjon om.

Bankbytte kompliseres også av at det gjelder andre betingelser hvis man kjøper flere produkter. Det svekker konkurransen ved at det skaper bindinger og gjør det vanskelig å sammenligne vilkår mellom banker.

Den vanligste koblingen mellom ulike produkter er krav om at du må flytte brukskontoen din for å flytte boliglånet. Det skaper en helt unødvendig binding til nåværende bank.

YS er ikke de eneste som har tatt opp disse spørsmålene. 22. september sendte Finansdepartementet et brev til Finans Norge med bekymring for konkurransen i markedet og ba om innspill til hvordan det kan bli enklere å bytte bank.

Finans Norge bør forholde seg konstruktivt til den oppfordringen.