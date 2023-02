Artikkelen fortsetter under annonsen

Energikommisjonens leder, professor Lars Sørgard (NHH), avviser i DN på lørdag at kommisjonen anbefaler å subsidiere strømproduksjonen.

Men det er nettopp det kommisjonen gjør når den mener at «differansekontrakter er et nødvendig virkemiddel i første fase av havvindutbygging» (Energikommisjonen, side 16).

En differansekontrakt betyr at staten inngår en avtale med en utbygger der staten garanterer en fast pris eller en minstepris per kilowattime. Staten garanterer forskjellen på realiserte spotpriser og garanterte priser. Tap kan finansieres via statsbudsjettet eller videreføres til sluttbrukere.

Differansekontrakter har samme innbygde svakhet som Sovjets planøkonomiske instrumenter til å produsere skruer. Produksjon av skruer ble målt i kilo. Det ble produsert mange kilo skruer som ingen trengte. Produktet strøm er effekt, ikke energi, som de planøkonomiske differansekontraktene legger til grunn.