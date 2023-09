Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg viser til Kahoots styreleders uttalelser til DN 18. august og til kjøpergruppens uttalelser i DN 28. august. Kahoot-kjøpet er fullfinansiert, sier styrelederen, med andre ord kan vi gå ut ifra at kjøpergruppen låner opp mot ti milliarder kroner for å kjøpe Kahoot for 17 milliarder. Det innebærer selvsagt at dagens ledelse og gründere som har akseptert budet, og skal delta med nær 1,5 milliarder i kjøpergruppen, øker sine eierandeler betydelig i forhold det de i dag eier i Kahoot. Det er selvfølgelig helt legitimt, men de må ha stor tro på Kahoot siden de vil øke sine eierandeler så mye.

Styrelederen uttaler at den nye strukturen, med betydelig gjeldsfinansiering og økte eierandeler for ledelse, gründere og store aksjonærer, vil kunne hjelpe Kahoot med oppkjøp og fusjoner, både raskere og med større ambisjoner. Ja, ja, sier jeg, det høres ikke spesielt troverdig ut. Videre uttaler styrelederen stor begeistring over at Legosystemets investeringsselskap Kirkbi deltar i kjøpergruppen, deres visjon og oppdrag sammenfaller med det vi vil oppnå sier han. Ja, ja, sier jeg igjen. Vi synes det hadde vært bedre om alle disse som har så stor tro på Kahoot, det har vi også, kjøpte flere aksjer i markedet slik at prisingen på aksjen ble riktigere/bedre.

Under 60 prosent har akseptert budet, som forutsetter 90 prosent akseptgrad, og det må derfor antas at kjøper- gruppen ikke vil oppnå sitt mål. Budet kan heller ikke økes, sies det.

Vi ser frem til å følge Kahoots spennende utvikling som børsnotert selskap, hvem vet, kanskje blir det spennende fusjoner og gode resultater fremover.

