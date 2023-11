Artikkelen fortsetter under annonsen

McKinseys Christer Tryggestad og Frithjof Lund skriver i essens i sitt innlegg at tidsaspektet er det vi er uenig i om kjernekraft (DN 9. november). Vi vil hevde at kjernekraft er best med hensyn til tidsaspektet også.

Vi har allerede vist til Emiratene i vårt forrige innlegg. Lærdom derfra gjør at vi kan spare 100 milliarder kroner og samtidig løse kraftkrisen på cirka ti år. En grundig studie i Science viser det samme: Hurtig dekarbonisering har alltid vært gjennomført med kjernekraft.

Motargumentet som av og til blir dratt frem er at Emiratene ikke er demokratisk. Det er et motargument som faller på stengrunn. Teknologi er teknologi uansett styresett. Hvor lang tid brukte Norge på å få på plass den første oljeriggen på Ekofiskfeltet? Det gikk veldig fort, på tross av stor skepsis om satsingen i det politiske miljøet.

Det er vindkraften som nå sies å være alternativet. Hvor står demokratiet, folket, i dette bildet? Svært splittet.

Dette handler utelukkende om politikk og manglende vilje. Når Energikommisjonen etterlyser kraft så fort som mulig, hvorfor skal vi da ri kjepphester mot kjernekraft? Alt vi trenger å gjøre er å vedta at vi benytter anerkjent teknologi med en anerkjent regulatorisk myndighet, og at Norge vil innordne seg etter de råd som der blir gitt. Fysikken er dog ikke substansielt annerledes i Norge, i USA eller Sør-Korea.

Vi må heller ikke glemme det sikkerhetspolitiske ved å satse på sol- og vindkraft der Kina har en dominerende markedsposisjon. Det kan bli et seriøst hinder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjernekraft derimot er betong, stål, elektronikk og litt uran, der USA og andre arbeider for å kvitte seg med avhengigheten av Russland og Kina. Dette kan gå fort nok. Dersom vi vil.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.