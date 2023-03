Artikkelen fortsetter under annonsen

Kari Elisabeth Kaski (SV) skriver godt om hvordan vi kan få en todeling av helsetjenesten om samfunnet ikke møter folk sine forventninger (DN 28. februar). Hun overser imidlertid hvordan samarbeid mellom det offentlige og det private er en del av løsningen. Som Kåre Hagen, leder av velferdstjenesteutvalget sa: Ingen velferdsstat har lykkes ved å levere tjenester kun i offentlig egenregi.

Kaski viser få tegn til at SV er åpne for andre grep enn å kaste penger på problemet. Det til tross for at vi allerede har den høyeste dekningen av helsepersonell i Europa. Helsepersonellkommisjonen anbefaler bedre arbeidsdeling og reform av arbeidstidsordninger. Er SV villig til å diskutere det?

Hun harselerer med ABE-kutt som over åtte år frigjorde milliarder av kroner til velferd, men hun unnlater å si at vi stort sett skjermet helseforetakene. Helsekøene gikk ned på Høyres vakt. Samtidig var aktivitetsveksten sterk. Høyre mener, i likhet med land som Sverige og Danmark, at en forventning til effektivisering i offentlig sektor er sunt.

Jeg liker måten Kaski snakker på om at helsetjenesten må tilpasse seg hver enkelt. Derfor er det rart at SV er motstandere av offentlige finansierte private pasienttilbud, som nettopp legger til rette for den skreddersømmen som hun etterlyser. Vi trenger private aktører i helsetjenesten, for å styrke kvaliteten, innovasjonsevnen og mangfoldet.

