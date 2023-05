Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble gjort poeng ut av at vi ikke har selvkjørende biler i 2023 selv om det var mye prat om dette allerede i 2015. Vi leser også om en «larmende kunstig intelligens-hype». Artikkelen er unyansert.

Chat GPT hadde over 100 millioner aktive brukere bare to måneder etter lansering. Det gjør den, ifølge Reuters, til historiens raskest voksende applikasjon. En undersøkelse fra Cornell-universitet viser at produktivitet i kontorbaserte jobber kan øke med anslagsvis 55 prosent når digitale språkmodeller brukes.

Da er det spesielt å avfeie Chat GPT og lignende språkmodeller som en hype.

Og dette er før Googles chatbot «Bard» er lansert i Norge. I motsetning til Chat GPT vil verktøyet ha tilgang på data i sanntid, noe som gjør den kraftigere og mer relevant.

Det er forfriskende med litt kaldt vann i årene til de som tror kunstig intelligens vil revolusjonere verden i kjempefart. Likevel er det vanskelig å lese artikkelen uten å få assosiasjoner til leserinnlegget i Dagens Næringsliv fra 1996 med tittelen «internett en flopp».

