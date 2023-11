Artikkelen fortsetter under annonsen

McKinseys Christer Tryggestad og Frithjof Lund mener løsningen for Norges energiutfordring ligger i massiv satsing på vind- og solkraft, og sier kjernekraft er en «avsporing av debatten» fordi det tar for lang tid (innlegg i DN 9. november). De fremstår skråsikre tross elendig utfall av deres tidligere spådommer: Havvind er utsatt, landvind lar vente på seg og batterifabrikker sliter. Det er ikke lenge siden McKinsey spådde at alt dette ville bli et industrieventyr med umettelig etterspørsel.

McKinseys rapport «Norge i morgen» tar for seg tiden frem til 2040, men Norge stopper ikke da. Ifølge DNV vil kraftforbruket mer enn dobles frem mot 2050, og den største økningen skjer etter 2040. Selv med McKinseys pessimistiske tidsantagelse vil altså kjernekraft kunne komme på banen når vi trenger det som mest.

McKinsey-toppenes begeistring for fornybart alene har en rekke utfordringer:

Den første handler om forsyningssikkerhet. Kraftdebatten handler ikke bare om mengde kraft på årlig basis, men tilgjengelig mengde kraft på et gitt tidspunkt. NVE sier at «de samme værsituasjonene kan prege store områder» og at det derfor er usikkert hvor mye strøm som «til enhver tid vil være tilgjengelig for import». Like fullt er det import av strøm som er McKinseys løsning for å ivareta forsyningssikkerheten.

Den andre handler om natur. Over 40 kommuner har tatt kontakt med Norsk Kjernekraft fordi de trenger mer kraft, men ikke ønsker nedbygging av natur. Hvilken løsning foreslår Tryggestad og Lund for alle kommunene som har vedtatt at de ikke vil ha vindkraft? Fraflytting?

Den tredje handler om strømpris. Væravhengig kraft gir variable strømpriser til forbrukerne og utfordrer lønnsomheten for utbyggerne. I tillegg kreves omfattende nettutbygging og backupløsninger som batteriparker og hydrogenkraftverk. Norske forbrukere betaler regningen gjennom nettleie, skatter og avgifter.

Kjernekraft styrker forsyningssikkerheten, reduserer naturinngrep og stabiliserer strømprisen. Dette er kinderegget McKinsey kaller «avsporing av debatten» i sin iver etter å fremme fornybart.

McKinsey og vi er enige om at tidsaspektet hovedsakelig handler om politiske og byråkratiske prosesser. Norge har lovene og forskriftene som trengs, men mangler en praksis for kommersiell anvendelse. Den letteste måten å få det til på, er å samarbeide med et annet land, for eksempel Sverige.

Vi tror kjernekraft kan komme allerede om ti år. McKinsey tror det tidligst kan komme om 20 år. Uansett vil kjernekraft kunne få en viktig rolle i fremtidens Norge.

Prosessen er allerede i gang med blant annet etableringen av stiftelsen Norske Kjernekraftkommuner og selskapet Halden Kjernekraft as. I tillegg har Aure og Heim kommuner levert melding om utredningsprogram til Olje- og energidepartementet sammen med Norsk Kjernekraft.

