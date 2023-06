Artikkelen fortsetter under annonsen

Studiar finn at om lag ein fjerdedel av nordmenn er skeptiske til at klimaendringar i hovudsak er menneskeskapte. Internasjonale granskingar tyder på at fleire i Noreg er skeptiske til menneskeskapt klimaendring og er mindre bekymra for klimaendringar enn folk i fleire andre europeiske land.

Denne gruppa blir ofte referert til som klimaskeptikarar, men kven er dette og kvifor er dei skeptiske?

Asbjørn Torvanger Mer...

Den typiske norske klimaskeptikaren er ein eldre mann frå utkant-Noreg, utan høgare utdanning, på høgresida i politikken, og meir nasjonalorientert enn andre. Denne gruppa er også meir skeptisk til einsidig reduksjon i norsk oljeproduksjon for å nå norske klimamål enn andre grupper. Er dette oljearbeidarar på Vestlandet som er redd for jobben sin? Studiar undersøkjer ofte folk sitt syn ut frå kjønn, alder, utdanning, inntekt, og plassering på den politiske skalaen. Men kva slags grunnar har folk for å vere skeptiske til klimapolitikk? Nokre kan avvise at mennesket er i stand til å påverke klimaet på jorda, medan andre ikkje likar konsekvensane av klimapolitikken, eller det kan vere begge deler.

Mogelege grunnar til at folk er skeptiske til klimapolitikken kan delast inn i fire kategoriar, basert på dei fire krava som eg forventar at folk vil stille for å støtte ambisiøs klimapolitikk, nemleg at det gjeld eit viktig problem, at fornuftige løysingar blir brukt, og at kostnadene blir rettferdig fordelt i Noreg og internasjonalt.

1. Er menneskeskapt klimaendring eit viktig problem?

Klimaforskinga er politisert (og dominert av venstresida).

Forskarane overdriv konsekvensane av klimaendringar for å skaffe seg pengar til forsking.

2. Er politikken fornuftig?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politikken er for radikal, og kostnadane for store samanlikna med andre samfunnsinteresser og i form av naturinngrep.

Klimatiltaka er for dyre og for lite effektive, slik at utsleppa stort sett berre blir flytta til andre plassar.

Dei klimavennlege løysingane vil krevje mykje statsstøtte og vil neppe bli lønsame over tid heller.

Det er betre og billegare å tilpasse seg klimaendringane enn å kutte klimagassutsleppa.

Betre løysingar vil dukke opp seinare, så i dag kan vi slappe av.

Ideologisk: skepsis til den politiske eliten; klimapolitikk betyr meir skattar og større stat.

3. Er kostnadene rettferdig fordelt i Noreg?

Kostnadene ved klimatiltaka blir urettferdig fordelt, for eksempel fordi reduserte oljeinntekter vil føre til ein redusert velferdsstat; færre jobbar i oljebransjen og vanskar for lokalsamfunn som avheng av oljeindustrien; grupper med låg inntekt vil bli mest ramma av klimapolitikken, for eksempel gjennom høgare prisar på energi.

4. Er kostnadane rettferdig fordelt mellom Noreg og andre land?

Einsidig norske kutt i oljeindustrien blir dyrt og har liten klimaeffekt fordi det meste av produksjonen blir flytta til andre oljeprodusentar, på same måte som inntektene.

Tøff norsk klimapolitikk (saman med EU) kan føre til at industrien og arbeidsplassane flyttar ut.

Alle land må fyrst tenkje på sine nasjonale interesser. Det er naivt å stole på at andre land gjer det dei burde i den globale dugnaden.

Nokre land slepp for lett unna, sjølv om dei står for store utslepp, til dømes land som dei siste tiåra har hatt rask vekst i økonomien eller rask vekst i folketalet.

For å komme lenger i debatten av kva som er effektiv og realistisk klimapolitikk i Noreg må vi gå nærare inn på motivasjonane folk har for sine oppfatningar. Med ei betre forståing av bakgrunnen for folk sine haldningar kan vi få til ein meir konstruktiv samfunnsdebatt og fleire bli involvert i utforminga av klimapolitikken. Dermed kan vi også lage ein klimapolitikk bygd på brei folkeleg forståing, legitimitet og støtte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.