Thomas Horne skriver i Dagens Næringsliv 3. oktober at FNs klimapanel venter at færre mennesker i verden skal sulte fremover, klimaendringer eller ikke klimaendringer. Det er veldig bra.

Han skriver også at nedgangen i sult frem til 2050, som er klimapanelets prognoseperiode, ville vært «langt større» uten klimaendringene. Det stemmer ikke.

I rapporten som ble publisert våren 2022 anslår FNs klimapanel at det var 600 millioner sultne i 2020. Uten ytterligere klimatiltak vil dette falle til 250 millioner i 2050, en fantastisk fremgang.

Med en strengere klimapolitikk enn i dag, en som faktisk gjør at vi når 1,5-gradersmålet, vil også antallet sultne falle. Men ikke mer enn med dagens klimapolitikk. Faktisk tror klimapanelet at antallet sultne bare vil falle til 400 millioner med en så streng klimapolitikk.

Den strenge klimapolitikken fører altså til mange millioner flere sulter i 2050. Én årsak er at dyrere energi, en uvegerlig bestanddel i en streng klimapolitikk, gir dyrere og dermed mindre mat, siden energi brukes til kunstgjødsel, vanningsanlegg og landbruksmaskiner. En annen årsak er at tøffere klimapolitikk fører til at mer av kornet brukes til å lage drivstoff, såkalt biodrivstoff.

En lengre prognoseperiode enn 2050 kunne kanskje gitt andre resultater. Men klimapanelets tall viser at klimaproblemet innebærer tøffe avveininger mellom ulike gode formål, og ikke kan reduseres til et enkelt moralsk spørsmål.