DN skriver på lederplass 25. august at Oslo-byrådets priskampanje i Oslo, hvor månedskort midlertidig settes ned til 499 kroner, bare er et valgkamptriks. Det er en grov nedvurdering av det som er starten på et nytt paradigme innenfor prising av kollektivreiser. Priskampanjer må være et virkemiddel som også kollektivselskaper kan bruke i kampen om kundene.

MDG i byråd vil ikke sitte stille og se på at kollektivtilbudet etter pandemien har mistet markedsandeler til privatbilismen. Vi må lære av andre aktører som konkurrerer i et fritt marked og la Ruter bruke de triksene som finnes i boken for å vinne tilbake kundene, og gjerne finne opp nye triks også. Kommunale kollektivselskaper må fristilles fra en tvangstrøye med faste priser om de skal ha en sjanse i konkurransen om kundene.

Ingen reagerer om SAS, Vy eller Nor-way bussekspress har midlertidige priskampanjer for å vinne kunder. Men for kollektivselskap er det tydeligvis en forventning om at man skal være traust og forutsigbar og alltid ha de samme prisene, selv om det går ut over konkurranseevnen. Det er kanskje ikke så rart, for slik har det jo alltid vært. Med MDG i byråd har vi forandret på det. Det er det gode grunner til – for kollektivtrafikkens viktigste konkurrent er privatbilismen. Den skal vi ha ned, og da må vi også bruke gulrot, ikke bare pisk.

Pristiltakene er også ekstremt økonomisk effektive, fordi mesteparten av kostnaden hentes inn ved økt billettsalg til seter som ellers ville stått tomme. For hver krone brukt på pristiltak, hentet vi under den forrige kampanjen inn igjen mer enn 70 øre ved mersalg. Ser man kommuneøkonomien og innbyggernes lommebok under ett, gir dette en velferdsøkonomisk effektivitet som neppe kan matches av noe annet velferdsgode, skattekutt eller avgiftskutt. Og det selv før miljøgevinsten er regnet inn.

På toppen av dette gir pristiltakene viktige innsikter som vi kan bruke i arbeidet med å nå samferdselspolitiske mål. For eksempel lærte vi av den forrige kampanjen at prisreduksjonen var nok til at 30.000 Oslofolk lot bilen stå og reiste heller kollektivt.