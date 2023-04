Artikkelen fortsetter under annonsen

Nylig skrev Ela Sjøli og Nils Brede Moe et interessant innlegg om digitalt samarbeid og dagens kontorareal. De poengterer blant annet at aktivitetsbaserte arbeidsplasser med åpne kontorlandskap og få og små stillerom – som stort sett er normen i dagens kontorbygg – ikke legger godt nok til rette for digital samhandling, konsentrasjon og problemløsning.

Det fører til at arbeidstagere velger hjemmekontor fremfor kontoret, som igjen svekker arbeidsmiljøet, ifølge artikkelforfatterne.

Selv om Sjøli og Moe har flere gode poenger, er jeg uenig i selve premisset om at majoriteten av dagens kontorbygg kun tilbyr noen få «bøttekott» som stillerom, der det ikke går an å samarbeide på tvers.

Som kontorutleier på Fornebu, med over 100 leietagere, opplever vi i Technopolis at dette ikke stemmer.

Et kontors hovedoppgave er å dekke bedriftens behov og legge til rette for et sunt arbeidsmiljø. I bunn og grunn har alle organisasjoner de samme behovene, men i ulik skala. Der noen har behov flere lukkede cellekontorer, kan andre ha behov for flere store møterom der mange kan samles og diskutere samtidig.

Vi må altså anerkjenne at ulike bedrifter har ulike behov. Derfor kartlegger vi bedriftenes behov før de flytter inn i lokalene våre og gjennomfører undersøkelser etter at leietagerne har flyttet inn, for å sikre at alle kontorarealer er tilpasset hver enkelt bedrift.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et fleksibelt og behovstilpasset kontor er nøkkelen til et velfungerende og moderne kontorlandskap. Mye kan tyde på at NTNUs nye campus i Trondheim, som Sjøli og Moe skriver om, ikke er godt nok tilpasset brukerne. De to etterlyser blant annet flere stillerom, løsninger for digital undervisning og muligheten til å reservere møterom. I forskningsmiljøer, der aktiviteter som for eksempel lesing og veiledning av studenter er viktig, vil slike løsninger være avgjørende for at de ansatte kan gjøre jobben sin.

Sjøli og Moe er bekymret for utformingen av det nye bygget. En må likevel stille seg spørsmålet om artikkelforfatternes kritikk heller bør rettes mot kunnskapsvirksomheter og NTNUs nye campus spesielt, og ikke moderne kontorbygg og modellen med aktivitetsbaserte arbeidsplasser generelt.

Problemet er ikke nødvendigvis modellen i seg selv, men hvordan utbyggere, utleiere og beslutningstagere ikke tar hensyn til bedriften som skal benytte seg av kontorarealet.

Vi trenger altså hverken mer eller mindre kontorplass, slik Sjøli og Moe hevder – vi trenger at kontorplassen er skreddersydd bedriften som skal være der.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.