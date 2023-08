Artikkelen fortsetter under annonsen

Religionsforsker Sindre Bangstad mener det er uttrykk for sensur (sic!) når Sian brenner koranen (replikk i DN 22. august). Det har Sian ikke myndighet til. Sensur er som kjent offentlig forhåndskontroll av innhold.

Dette er grunnen til at jeg i DN lørdag 19. august – i kronikken «Blasfemi satt på spissen» – skriver at Carsten Jensen tar feil når han hevder at koranbrennere er arvtagere etter nazistenes bokbål. Nazistenes bokbål var – ifølge Holocaust encyclopedia, som jeg siterer – derimot et uttrykk for slik sensur fra myndighetene.

For øvrig synes jeg det er både uheldig og lite prinsipielt å skille mellom det Bangstad kaller «skitt og kanel» – eller rettere ulike mennesker – og deres sinnelag når vi skal diskutere ytringsfrihet og hvor grensene bør gå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.