I 365 dager har vi sett en råskap og brutalitet vi trodde vi aldri mer skulle oppleve i Europa. 24. februar i fjor brøt det igjen ut krig i Europa. Ukrainske fedre og mødre, uten militær bakgrunn, forlot barn og familie for å kjempe mot brutale angrep fra russerne – for frihet og for demokratiet.

Guri Melby

Grusomhetene som har utspilt seg i Ukraina det siste året, er hjerteskjærende. Det smerter å tenke på hva det ukrainske folket fortsatt har i vente. Hva som blir den endelige eller foreløpige løsningen er det få som tør spå. Kampen står om friheten til over 40 millioner mennesker i Ukraina, men også om vår og Europas frihet og sikkerhet. Vi må vise at demokratiske nasjoner alltid vil stå opp mot brutal vold og militærmakt.

Å være politiker i et fritt demokrati forplikter langt utover egne landegrenser. Det er derfor det plikter oss å bidra til det ytterste, for å sikre Ukraina den friheten vi tok for gitt før 24. februar. Ingen fri nasjon skal stå alene i kampen mot totalitære regimer. Det bør være demokratienes ryggmargsrefleks.

Det var det som lå til grunn da Venstres landsstyre tidlig tok standpunkt og mente at Norge måtte sende våpen til Ukraina. Et selvfølgelig standpunkt for oss, men det ga oss stempel som krigshauker. Men mens krigshauken ser på krig som et middel og mål, ser Venstre på våpenhjelp som en fundamental nødvendighet, for å beskytte ukrainerne mot invaderende overgripere. En ubehagelig nødvendighet for å forsvare friheten til Ukraina og i Europa.

Tilbake i Russland sitter en desillusjonert leder, tilsynelatende helt avskåret fra den virkelighetsoppfatningen vi i flere år tross alt trodde han befattet. I dag er det ingen vei tilbake for Vladimir Putin. Ingen vei tilbake til et normalisert forhold til Europa. Alle dører er lukket og låst. Det fremstår ufattelig og ekstremt dårlig kalkulert av presidenten vi alle vurderte som nettopp rasjonelt kalkulerende.

Selv om Ukraina i flere år har levd under angrep fra Russland, ikke minst etter annekteringen av Krym i 2014, var landet et ungt demokrati i positiv utvikling. Frykten i Kreml var at russere så til sitt naboland og fant inspirasjon. Det ble en trussel mot eget regime. Den store overraskelsen var likevel at Putin hadde viljen, evnen og immoralsk kapasitet til å gå så rått og brutalt til verks, med alt han risikerte av reaksjoner fra omverdenen. At han var så villig til å sende sin egen befolkning i krig. Det var det som skremte meg mest.

Det som for alvor kastet oss inn i katastrofemodus 24. februar i fjor, var bønnen til den daværende ukrainske ambassadøren i Norge. Han hasteinnkalte til pressekonferanse og gikk gjennom alle behov landet hadde og ba innstendig Norge levere på så fort som overhodet mulig.

Våpenhjelp sto høyt på ønskelisten. «Vi trenger praktisk støtte, vi trenger håndfast støtte», ba han. Demokratiet og Europas fremtid var satt i spill og nå ba ambassadøren om Norges hjelp. Vi var aldri i tvil om at den hjelpen måtte Ukraina få. Vi må ikke være passive i møte med råskap som stjeler andres og truer vår egen frihet.

Etter hvert inntok Norge en klok og god rolle. All hjelpen som vi nå har forpliktet oss til gjennom det såkalte Nansen-programmet, som ble lansert 16. februar, er en god start. Venstre mener vi ikke må se på de 75 milliardene over fem år som et tak. Det bygger fundamentet for en mangeårig forpliktelse til Ukraina.

Nå står et nesten samlet politisk Norge bak standpunktene som Venstre ble stemplet som hauker for. Jeg er stolt av at Norge står på demokratiets side hele veien. Om det tar ett år, fem år eller ti år, vil Norge stå fast på sin forpliktelse til det ukrainske folk.

At Rødt har plassert seg passivt på sidelinjen, vil bli en sak mellom dem og ettertiden.

Hva som venter i 2023 er vanskelig å spå. Utsiktene er på ingen måte betryggende.

Så langt er det ikke noe som tyder på at Russland vil trekke seg ut av Ukraina. Utover våren vil krigen etter alt å dømme fortsette med uforminsket styrke. Om noen måneder vil stridsvogner fra allierte havne på slagmarkene, og først da vil vi se hvordan Russland evner å stå imot Ukrainas fornyede slagkraft. Det kan gi oss håp om nytt momentum i krigen. Håp om at Russland ikke makter å rykke ytterligere frem i landet. Håp om russisk tilbaketrekking. Men ingenting er sikkert.

Det som er sikkert, er at Europa og verden er endret. Det krever at vi reorienterer oss. Vi må tenke nytt på flere fronter og orientere oss i det som blir et nytt politisk, økonomisk, humanitært og militært Europa. Den diskusjonen haster det å ta selv om utfallet av det som utspiller seg på bakken i Ukraina er svært usikkert.

Før den tid må vi fortsatt stå samlet i kampen sammen med Ukraina. Det er de frie nasjoners forpliktelse. Det finnes ikke et levelig alternativt utfall av denne ubegripelige og meningsløse krigen. Ukraina skal vinne. Slava Ukraini.

