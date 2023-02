Artikkelen fortsetter under annonsen

Kriser oppstår først og fremst når man er dårlig forberedt.

Steinar Juel i Civita er bekymret for at for mye kraft går til elektrifisering av sokkelen, batterifabrikker, hydrogen og ammoniakk. Og at dette er et resultat av statens politikk. Men det er i første omgang markedet som etterspør mer kraft. Det ser vi i hele Europa. Politikerne har bygget sine ambisjoner om ny grønn virksomhet basert på hva næringslivet selv ser som muligheter fremover i den grønne omstillingen.

Per i dag er det svært lite kraft som går til disse formålene. Strømkrisen i dag har et helt annet bakteppe. I Europa er en av konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina at vi har en pågående energikrig, der det er oppstått store ubalanser i energimarkedene. Krisen har oppstått fordi Europa ikke har vært forberedt på at dette kunne skje.

Hovedårsaken til at etterspørselen etter kraft vil øke i tiden fremover, er behovet for å omstille oss til et mer klimavennlig næringsliv. Juel er knapt innom at Norge, EU og resten av verden har forpliktet seg til klimaambisjoner for å unngå en økologisk og økonomisk katastrofe. En slik omstilling krever storstilt elektrifisering, og dermed mer kraft.

Markedets forretningsmuligheter er allerede sterkt preget av klimaambisjonene. Finansnæringen, Juels tidligere arbeidssted, setter tøffe klimakrav til investeringskapitalen som stilles til rådighet. EU, som utgjør vårt viktigste marked, jobber møysommelig med å forme markedet i grønn retning. Og nå har USA også meldt seg på med store subsidiepakker for å skalere opp grønn industri gjennom Inflation Reduction Act.

Det ville vært oppsiktsvekkende om norske bedrifter ikke forholdt seg til disse realitetene. Det er også årsaken til at det de siste årene har vært en voldsom oppblomstring av grønne initiativer i hele landet. Markedet er dynamisk, ikke så statisk som Juel gir inntrykk av når han forsøker å skape splid mellom nytt og eksisterende næringsliv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle lider av at vi ikke har vært forberedt på at en slik omstilling vil kreve økt kraftproduksjon, mer nett og en storstilt enøk-satsing. Og i søknadskøene til å få nettilknytning er det førstemann til møllen som gjelder, ikke en prioritering av særskilte aktører. Vi er rett og slett dårlig forberedt på den omstillingen som det har vært tverrpolitisk enighet om i lang tid.

NHO heier på grønn dynamisk og eksportrettet industri- og næringsutvikling. Vi mener vi har både kompetanse og fortrinn som kan utnyttes for å bevare og skape nye arbeidsplasser i hele landet. Det er positivt at politikerne i Norge, som andre steder i verden, ønsker å støtte opp under en slik utvikling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.