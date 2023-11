Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 7. november skriver Naomi Lintvedt at DNB har funnet ut at hun passer best som kunde i DNB og ikke i Sbanken-konseptet. Hun forstår ikke hvorfor vi har kommet til den konklusjonen. Til Lintvedt vil vi først og fremst si at vi ikke alltid vet best. Du som kunde kjenner dine behov best.

DNB og Sbanken er nå én bank, men fortsatt to merkevarer. Vi har vurdert hvilken merkevare hver kunde hører mest hjemme i, basert på de produktene og tjenestene kundene har hos oss i dag. Men det er ikke alltid vi treffer.

Kundene bestemmer selv om de ønsker å benytte seg av DNB eller Sbanken sine tjenester. Derfor ber vi alle som er usikre eller mener de har havnet i feil konsept, om å ta kontakt med oss.

Til alle som i likhet med Lintvedt har opplevd kø på kundesenteret den siste tiden, må vi bare beklage. Fordi det er mange som vil snakke med oss, har vi utvidet kapasiteten.

Hva som er riktig for kunden avhenger av hvordan man bruker banken i dag og hvilke produkter og tjenester man har behov for både nå og frem i tid. Nettopp fordi ulike kunder har ulike behov, ønsker vi å rendyrke styrkene i DNB og i Sbanken-konseptet.

I DNB har kundene tilgang til et bredt utvalg av tjenester, personlig rådgivning og digitale løsninger som hjelper dem med å nå sine økonomiske mål. Sbanken skal fortsatt hjelpe kundene med å ta smarte økonomiske valg, basert på enkle, digitale løsninger. Kunden vet alltid best, og sammen finner vi gode løsninger.