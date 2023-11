Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg og mange andre har tatt kontakt for å si fra at vi har havnet i feil konsept, slik kommunikasjonssjefen i DNB oppfordrer til (innlegg i DN 9. november). Vi kan riktignok si fra, men vi blir ikke hørt. Svaret er at vi ikke kan velge. Det er produktene vi har som avgjør hvor vi havner, og den eneste måten å påvirke dette på er ved å avslutte eller flytte disse. Helt hva som skal til, er uklart.

For meg var det en konto med kort i DNB som var avgjørende for at jeg ble klassifisert som DNB-kunde. Den utgjorde 0,001 prosent av mine samlede plasseringer i DNB og Sbanken. Jeg har derfor avsluttet den. For sønnen min er det et kundeprogram han ikke visste han var medlem i og som det ikke er mulig å avslutte. For andre er det «diverse faktorer» med beskjed om at de ikke får flytte produkter fra den ene merkevaren til den andre.

Siden DNB bekrefter at jeg som kunde vet best, så foreslår jeg at DNB enten begynner med ærlig kommunikasjon – «du vet best, men vi bestemmer» – eller at de lar handling følge ord og lar kundene få velge. Ikke «velge» slik DNB definerer det, men at det er kundenes valg som avgjør og ikke DNBs fordelingsmodell.

Og vær så snill. Lag en digital løsning neste gang som viser hvilke faktorer som er tillagt vekt med en enkel løsning for å klikke «Nei takk» eller «Ja takk» og helst også «Ja takk begge deler».