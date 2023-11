Artikkelen fortsetter under annonsen

De to reklamerer for sin rapport «Norge i morgen 2023: Fra kraftunderskudd til bærekraft». Rapportens sammendrag åpner slik: «Norge har i 150 år skrevet et fantastisk krafteventyr, og skapt et konkurransefortrinn knyttet til rikelig tilgang på fornybar kraft.» Dette er direkte historieløst.