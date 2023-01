Artikkelen fortsetter under annonsen

DN skriver i sin leder «15 prosent lakseskatt. Glem det» 28. januar at regjeringen ikke har gitt en skikkelig begrunnelse for 40 prosent sats på grunnrenteskatt. Grunnlaget for valg av skattesats drøftes ikke mer, men likevel avslutter lederen med at en 15 prosent grunnrenteskatt kan parkeres, og at nå gjelder det å stå løpet ut. Dette fremstår som et merkelig resonnement.

DN burde i stedet spurt hvor mye skatt havbruksnæringen totalt sett skal betale. Og ikke minst, hvilket skattenivå tåler næringen for at den skal ha evne og incentiver til å foreta investeringer som bidrar til bærekraftige kystsamfunn, akseptable miljøeffekter og en rimelig avkastning for eierne.

Debatten om grunnrenteskatten er blitt et røykteppe for en helhetlig forståelse av skatteregimet til havbruksnæringen. Eierne betaler nå et sammensurium av skatter og avgifter, inkludert selskapsskatt, produksjonsavgift, naturressursskatt, grunnrenteskatt, MTB vederlag, utbytteskatt og formuesskatt.

Kun formuesskatt alene kan ta 10–30 prosent av overskuddet, avhengig av laksepris og kostnader. Som påpekt i høringssvar fra Misund og Tveterås, vil en grunnrenteskatt på 40 prosent resultere i at total skatt for eierne i en stor del av havbruksselskapene utgjør 70–100 prosent av det totale overskuddet.

En slik reduksjon av overskuddet gir lite til overs for investeringer. Spesielt vil det bli utfordrende for familieeide selskaper som primært finansierer nye investeringer med egenkapital. Næringen forventes også å redusere miljøpåvirkninger. Det krever kostbare teknologier og økt kapitalbehov. Men for mange norske eiere som vurderer investeringsprosjekter, blir dette vanskelig å få til etter at de nevnte skattene er trukket fra kontantstrømmen.

Vi er enige med DN om at bunnfradraget for mindre selskap må bort. Men dette er bare en liten komponent i skatteregimet til næringen. Både regjeringen og DN bør ta et steg tilbake og spør seg hva vi egentlig vil med denne næringen.

Skiftende regjeringer og et bredt flertall på Stortinget har vært klare på at de ønsker en betydelig bærekraftig vekst. Men nå henger ikke skattepolitikken og disse målene sammen. Skattesystemets rolle i å fremme mer effektiv ressursbruk og bærekraftig vekst synes å være helt fraværende i både Regjeringens forslag og Havbruksskatteutvalgets utredning.

Næringen har tjent gode penger de siste årene og det er rom for økt beskatning. Hvis regjeringens målsetning er å hente inn cirka fire milliarder kroner til fellesskapet er det flere måter å gjøre dette på, enten med en færøymodell eller eventuelt sette ned skattesatsen slik at det totale skattetrykket tilsvarer et ønsket nivå for 2023. Men viktigst av alt er at man slutter å se nærsynt på grunnrenteskatt og etablerer et helhetlig bærekraftig skatteregime.

For ordens skyld: Misund og Tveterås er involvert i forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. De utfører tidvis utredningsoppdrag for havbruksnæringen.



