Tom Karp savner i DN 30. januar personalsjefen og beskriver en rolle som ironisk nok undergraver faget han er professor i.

Karp vil på den ene siden ha kort vei mellom ledelse og arbeidstagere, samtidig som han vil ha personalsjef som en «hygienefaktor» og som nå og da tar hans parti. Det er et «forhold» bestående av tre. Det er ofte én for mye. Relasjonen bør i størst mulig grad være mellom medarbeider/leder, ikke mellom medarbeider og personalsjef.

Kristian Holli

Det er leder som er ansvarlig for at det er er godt arbeidsmiljø (det krever dog at alle bidrar), at medarbeider utvikler seg, leverer resultater, blir sett og får tilbakemeldinger. Et av HRs viktigste ansvarsområder er derfor å bidra til at leder i størst mulig grad lykkes i sitt lederskap, ikke være en tredjepart i «forholdet».

HR skal utvikle og være støtte til ledere slik at de har bedre forutsetninger for å lykkes, og dermed være en bedre leder for sine medarbeidere. Ledelse er som kjent et fag man må lære, ikke noe man er født til å mestre.

Da er det også selvsagt at hr de fleste steder nå er representert i selskapenes ledergruppe, ikke på nivået under slik professoren foretrekker. Med hr i toppledelsen ivaretas nettopp de områdene Karp er bekymret for i den øverste ledelsen, ikke som vi en stund så at hr ble plassert under CFO.

I stedet for å frykte at medarbeiderne blir latt i stikken av hr bør heller Karp være beroliget av at de trolig aldri har hatt mer kompetente ledere.

Det bør glede en professor i ledelse.