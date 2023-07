Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsråd Anette Trettebergstuen sier hun trekker seg og legger seg flat fordi hun har utnevnt nære venner til viktige stillinger.

Nestleder i Arbeiderpartiet, statsråd Tonje Brenna legger seg også flat fordi hun etter vår oppfatning stort sett har gjort de samme feil som Trettebergstuen.

Siste mann ut er lederen i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes. Han stjal dyre Boss-solbriller i en forretning på Gardermoen.

Det ble oppdaget og han sier han legger seg flat og at tyveriet var dumt.

Ovenstående har også med integritet å gjøre.