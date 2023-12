Artikkelen fortsetter under annonsen

I sitt tilsvar i DN 4. desember opplyser Klaus Mohn og Ola Kvaløy at de går inn for stans i leting efter olje og gass på norsk sokkel for å oppnå Norges klimamål, selv om det har liten eller ingen effekt på verdens totale utslipp av kulldioksid. Det reiser det interessante spørsmål hva det har for hensikt å sette opp norske klimamål selv om de ingen effekt har på det problem de i utgangspunktet er ment å løse.

Oppnåelse av disse klimamålene påfører Norge direkte kostnader og andre ulemper som man ellers kunne vært foruten; det er nok å nevne elektrifiseringen av oljeplattformene. En slik politikk kan neppe kalles for annet enn selvskading.