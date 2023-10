Artikkelen fortsetter under annonsen

Øystein Sjølie mener i innlegget sitt i DN 29. september at jeg var upresis i D2s intervju med meg om klimafornektere. Innvendingene hans er for så vidt korrekte, men lite relevante.

Sjølie har rett i det at det finnes isolerte hendelser opp gjennom historien med svært raske temperaturstigninger, såkalte Dansgaard-Oeshger-hendelser. Med mer plass til rådighet kunne dette gjerne blitt tatt med i intervjuet, i likhet med flere andre naturlige klimahendelser. Det hersker bred enighet blant verdens klimaforskere om at disse naturlige hendelsene ikke kan forklare den forholdsvis konstante og gradvise temperaturøkningen de siste 170 årene. Her er menneskeskapte klimagassutslipp den åpenbare forklaringen.

Det er riktig at verdens sultende befolkning antas å minke fremover, men mye saktere nettopp på grunn av klimaendringene. Rapporten Sjølie nevner, anslår riktignok en nedgang i antall sultende frem til 2050 på grunn av positiv samfunnsutvikling. Men denne nedgangen ville vært langt større dersom temperaturen ikke hadde steget i det samme tidsrommet.

Den samme rapporten er også krystallklar på at klimaendringene, selv om vi når målene i Parisavtalen, vil «redusere avlinger, øke matusikkerhet og ha negativ påvirkning på ernæring og dødelighet» (min oversettelse).

Det er også riktig at svoveldioksid etter vulkanutbrudd generelt har en rask nedkjølende effekt, men den er forbigående og avtar etter noen få år. Karbondioksidet fra utbruddet vil derimot ha en oppvarmende effekt over lang, lang tid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.