Administrerende direktør Nina Riibe i Econa mener at stillingsannonsen hvor vi søker etter ny ekspedisjonssjef i næringspolitisk avdeling, er et fugleskremsel for alle med snev av skapertrang (DN 20. februar). Jeg er glad for at Riibe, som representerer en arbeidstagerorganisasjon, engasjerer seg i en viktig ansettelse i Nærings- og fiskeridepartementet. Mobilitetsproblemene mellom offentlig og privat sektor er en utfordring. Jeg slutter meg 100 prosent til verdien av å lære av hverandre.

I ettertid ser jeg at vi kunne vært tydeligere på verdien av erfaring fra privat næringsliv i stillingsannonsen.

Ingenting er bedre enn å ansette en ekspedisjonssjef med solid erfaring fra praktisk næringsliv. Men uten minst like solid byråkratisk kompetanse vil vedkommende få en tung jobb med å håndtere departementale beslutningsprosesser på en effektiv og virkningsfull måte.

Det er absolutt rom for skapertrang i en slik stilling. Å bistå den til enhver tid sittende politiske ledelse med praktisk politikkutvikling, krever både evne til analyse, skapertrang og gjennomføringskraft.

Ekspedisjonssjefsemner vokser ikke på trær. Det er viktig at vi rekrutterer rett person. Jeg håper at stillingsannonsen ikke fungerer som et fugleskremsel, men som lokkemat for å tiltrekke seg sjeldne arter, inkludert gode søkere med relevant erfaring fra privat sektor.

