Næringsminister Jan Christian Vestre har varslet en studie for å se hvor pengene i verdikjeden for mat blir av. I debatten har mange vært opptatt av sammenligning av resultatmarginer hos ulike aktører. Men for å få et riktig bilde av lønnsomheten i en verdikjede er det ikke tilstrekkelig å sammenligne resultatmarginer.

Ulike ledd i verdikjeden har ulike krav til investeringer. En produsent må investere i fabrikker, produksjonsutstyr og innovasjoner, noe som krever mer kapital. I tillegg opererer en produsent med langt høyere risiko for sine investeringer enn en detaljistkjede, som jo står fritt til å endre sitt sortiment uten større omstillingskostnader.

For å sammenligne lønnsomhet i ulike ledd i verdikjeden må man se på kapitalavkastningen til de ulike aktørene. Hvilken avkastning får eierne på det man har investert i virksomheten? En slik sammenligning vil vise at lønnsomheten i handelsleddet er minst like god som lønnsomheten i produsentleddet.