Fredag 24. februar gikk Konkurransetilsynet ut i en pressemelding og advarte næringslivet mot å kommunisere offentlig om fremtidige priser. Tilsynet vil ha kloke kortspillere, og de ærlige snakker ikke i kortene. Utspillet var nok primært rettet mot dagligvarebransjen.

I beste sendetid på Dagsrevyen lørdag 25. februar følger SAS og Norwegian opp med et episk brudd på tilsynets råd, introdusert av nyhetsanker Jon Gelius på følgende måte:

«Sommerbillettene til Norwegian med prishopp på opp mot 25 prosent; SAS skroter de billigste billettypene».

Erling Hjelmeng

SAS-sjef Anko van der Werff følger opp: «The ultra-discounted tickets, I think that we as an industry have to move away from that.»

Geir Karlsen i Norwegian snakker fornøyd om at «our yields are 20 to 25 % higher than what we did last year.»

Hva skjer? Er dette et kartell?

Bør Konkurransetilsynet rykke ut med sine milliardbøter nå?

Svaret er nei, av flere grunner. Men ikke på grunn av SAS-sjefen. Hans invitasjon til at bransjen («we as an industry») skal droppe de billigste billettene, kan ses på som en invitasjon til prissamarbeid. Hadde Norwegian-sjefen fulgt opp med å si at det ville også Norwegian gjøre, hadde de begge vært i faresonen.

Heldigvis gjorde han ikke det. Men er Konkurransetilsynet på krigsstien, kan SAS-sjefen anmeldes for forsøk på prissamarbeid.

Konkurransetilsynet har ved flere anledninger advart mot å kommunisere offentlig om fremtidige priser, spesielt rettet mot dagligvaremarkedet. Her går tilsynet for langt, noe jeg sammen med kolleger har påpekt i DN 3. februar. Såkalt prissignalisering kan først rammes av konkurranseloven dersom én bedrift varsler en kommende prisøkning og konkurrenter deretter «melder seg på».

Hvis ingen melder seg på, trenger ikke den som tok initiativet selv skru opp prisene heller, men hvis andre gjør det, har de etablert en felles forståelse om at prisene skal opp. Da er overtredelsen et faktum.

Så får vi se hva som skjer med SAS-sjefens prøveballong i beste sendetid. Heldigvis lot ikke Norwegian-sjefen seg lokke ut på.

Bør Konkurransetilsynet reagere?

Mitt råd er snarere at de sitter stille i båten og konsentrerer seg om å forsyne næringslivet med faglig fundert råd om hva prissignalisering er og ikke er, hva som faktisk er en alvorlig overtredelse av loven og hva som ikke er det.

Hjemmesnekrede råd om hvordan bedrifter bør kommunisere om pris for at konkurransen skal fungere optimalt, slik tilsynet forsøkte seg på i E24 31. januar, er det siste både næringslivet og forbrukerne trenger.