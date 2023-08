Artikkelen fortsetter under annonsen

Et annet forhold Sunniva Rose og Jonny Hesthammer glatt hopper bukk over, i innlegget «På høy tid å vurdere kjernekraft – også i Norge» i DN 3. august, er den prosess som foregår i Norge, som i andre land: å få til et permanent, sikkert deponi for kjerneavfallet vårt, nå cirka 17 tonn. Arbeidet med dette har foregått i fem år, der den ansvarlige aktør Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har konsultert en rekke miljøorganisasjoner i Norge. Undertegnede møter for Norges Miljøvernforbund. Dette konsulterende arbeidet er kanskje den arena der forståelsen er høyest for kompleksiteten rundt avfallet og alle de hindre som ligger foran en løsning.

Så lenge deponiløsningen ikke er landet og heller ikke ser ut til å bli det i løpet av de neste 15–20 årene, hverken for stedsvalg eller ferdigstillelse, er det best å avvente diskusjonen om kjernekraft i Norge til den dagen anlegget er ferdig. Om det blir realisert.