Artikkelen fortsetter under annonsen

I kronikken «Blasfemi satt på spissen» i DN lørdag 19. august slår tidligere leder av Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum kategorisk fast at «Koranbrenning er religionskritikk, og da spesifikt islam [sic].» Løken Stavrum definerer aldri religionskritikk for sine lesere, så det forblir noe av et mysterium hva hun legger i begrepet.

I Norge har det vært Sian, Stopp Islamiseringen av Norge, som inspirert av Rasmus Paludan i Danmark har stått bak Koran-brenning siden 2019. Løken Stavrum mener at forfatteren Carsten Jensen tar feil når han i en kronikk i Aftenposten nylig erklærte at nåtidens Koran-brennere er arvtagerne til nazistenes bokbål på 1930-tallet. For «formålet med nazistenes bokbål var et annet, det var uttrykk for intoleranse og sensur, bøkene skulle gjøres utilgjengelige.»

Her er det mye som skurrer. For blant de tekster som regelmessig ble brent på nazistenes bokbål, var jødiske Torah-ruller. Jensens analogi er følgelig helt på sin plass.

Hvis Løken Stavrum i fullt alvor mener at Sians Koran-brenninger ikke er uttrykk for intoleranse og sensur, vil jeg anbefale henne å sette seg inn i Sians retorikk om islam og muslimer. For oss som i forskningsøyemed har fulgt med på denne retorikken en stund, kan det opplyses at Sian åpent har tatt til orde for deportering av navngitte norske muslimer, og også regelmessig har uttrykt støtte til åndsfrender som ønsker å forby Koranen.

Hva annet enn «intoleranse» og «sensur» dette er, må Løken Stavrum gjerne forklare oss.

Løken Stavrums bastante påstander om at Koran-brenning (all sådan?) er «religionskritikk» og hennes kontante avvisning av Jensens analogi reiser også spørsmål om hun hadde ment det samme dersom det var offentlige bokbål av Torah-ruller – la oss si foran synagogen i Dalsbergstien – det var snakk om.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er og forblir et problem, også tydelig illustrert av Løken Stavrums kommentar, at norske opinionsledere ikke evner å skille mellom skitt og kanel, eller mellom Sian og Salman Rushdie, for den del. Førstnevnte hører til blant den ytre høyresidens hatpropagandister. Sistnevnte er en liberal religionskritiker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.