Professor i samfunnsøkonomi Marcus Hagedorn ved Universitetet i Oslo levnet ikke stor faglig ære til syv samfunnsøkonomer som deltok i NRKs Debatten om inflasjon, finanspolitikk og pengepolitikk i sin kronikk i DN 31. januar, «Mange meninger, ingen peiling». Vi manglet grunnleggende faglig innsikt og var så langt fra forskningsfronten, eller hadde andre agendaer, at vi vel strengt tatt ikke burde få anledning å spre våre utdaterte analyser i det offentlige rom.

Jeg kunne godt ha forsvart det han kritiserte meg for å si, at for stor mangel på arbeidskraft kan føre til inflasjon, men jeg lar det ligge nå.

Jeg vil heller utfordre professor Hagedorn til å forklare oss som ikke har peiling, i enkle ordelag, hva de som nå er på der ute på forskningsfronten, mener om dagens inflasjon og hvordan den bør håndteres, både i Norge og andre land.

Jeg regner med at DN vil ham rikelig spalteplass til dette, slik avisen allerede har gjort med hans frontaloppgjør med oss uvitende, full av noe uvanlige personkarakteristikker.

Om jeg etter det føler at jeg har noe å bidra med, blir jeg gjerne med i den videre debatten.

