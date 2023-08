Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen bagatelliserer denne saken om Høyre-toppenes anstrengelser for å skifte ut sosialdemokratiske ledere og styremedlemmer i statlige selskaper, alle steder hvor staten hadde innflytelse, «børsnoterte selskaper, statlige as, fond, helseforetak, universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og det såkalte virkemiddelapparatet – ».

« … alle partier holder på med lignende ting, … Hykleri og gjesp på en gang.» Det er mye whataboutisme her, men det gjør ikke saken noe mindre alvorlig, prinsipielt og saklig. Både begrunnelsen og systematikken i Høyre-kampanjen er deprimerende. Hvorfor engasjere seg? Makten rår! Politikere bare meler sin egen kake osv. Resultatet blir politikerforakt, og demokratiet utfordres. De første til å innse, og ta dette alvorlig, burde være politikerne selv.

I en Fafo-undersøkelse for Oslo, svarer 25 prosent at de ikke har tillit til noen politikere uansett parti.

Jeg har sittet i styrer hele mitt voksne liv, og drevet styreforskning. I styrerekruttering legger vi vekt på å fremme de beste kandidatene for virksomheten, men noen ganger blir andre hensyn vektlagt, dessverre.